Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений Лаврова

В богатой общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц, убежден глава ОП.

Ермак призвал Израиль встать на сторону Украины после антисемитских заявлений Лаврова
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

РоSSия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины. Об этом говорят даже антисемитские заявления МИД РФ и лично Сергея Лаврова.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью Times of Israel.

«Его (Лаврова, – LB.ua) заявление о «еврейской крови» Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва, – сказал он. – Отрицание им права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой роSSийские войска пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов».

Также он отметил, что РоSSия пытается переложить свои преступления на тех, против кого они совершаются. Даже если для этого придется идти против исторической правды.

«В истории был один Холокост. Однако ни человеконенавистническое мировоззрение, ни пренебрежительная риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое. В богатой общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц, – убежден глава ОП. – Поэтому я призвал Израиль жестко и решительно реагировать на пренебрежительную и преступную роSSийскую политику, призывал стать на сторону Украины. Потому что все люди, которые поддерживают добро, демократию, свободу должны верить, что Украина обязательно победит. И мы действительно победим».

Напомним, министр иностранных дел РоSSии Сергей Лавров заявил, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи».



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