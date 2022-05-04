ЕС предлагает санкции против патриарха Кирилла
Представители правительств должны рассмотреть предложение и принять решение.
Европейский Союз планирует ввести санкции против главы РоSSийской православной церкви Кирилла. Об этом сообщает агентство AFP.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против РФ за войну в Украине во время дебатов в Европейском парламенте. Проект нового санкционного списка, с которым могло ознакомиться агентство AFP, касается 58 человек.
Среди них - патриарх Кирилл, многие русские военные, а также жена, дочь и сын спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Санкции должны быть рассмотрены представителями правительств государств ЕС, которые и будут принимать окончательное решение о введении.
Напомним, шестой пакет санкций предусматривает также отключение от SWIFT ключевого роSSийского банка Сбербанк и поэтапное введение нефтяного эмбарго.