Враг попал в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены.

Оккупанты убили в Авдеевке 7 работников коксохимического завода, 19 ранены.

Об этом сообщили в полиции Донбасса.

“Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены. Число жертв уточняется”, – говорится в сообщении.

Правоохранители собрали доказательства военного преступления россиян. Работу на месте удара координировало руководство полиции Донецкой области.

Расследование в уголовном производстве, открытом по признакам ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины будет осуществлять Служба безопасности Украины.

Напомним, одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве – ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" завод, попало под минометный обстрел.

Обстрел по Авдеевскому коксохимическому заводу россияне производили и вчера. Есть погибшие и раненые. Глава ОВА называл неуточненные цифры в 10 жертв и 15 потерпевших.

Оккупанты уже обстреливали завод – 24 апреля была повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания предприятия.