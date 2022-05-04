"Все, теперь мы вернулись!": ВСУ героически освобождают Харьковщину от оккупантов, кадры

украинские военные, бойцы ВСУ

Храбрые украинские воины рассказали об еще одной победе - освобождении поселка в Харьковской области, который был под оккупацией.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По словам источника, 92 Бригада освободила посёлок Молодова, что рядом со Старым Салтовом на Харьковщине.

Местные жители встречали украинских защитников со слезами на глазах. Военные в свою очередь сказали следующее: "Все! Теперь мы вернулись".

Также было опубликовано видео, на котором наши воины вывешивают на здании украинский флаг.


Алексей Ионов, politeka.net

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