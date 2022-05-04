Вывезли за 9,6 тысячи километров: стала известна судьба 300 мариупольцев, вывезенных в РоSSию

РоSSийские оккупанты насильно вывозят украинцев в РоSSию. 300 жителей Мариуполя были депортированы во Владивосток, их поселили в поселке Врангеля.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, информирует Апостроф .

Мариупольцы живут в чем-то среднем между гостиницей и общежитием. Денег им не выдают, поэтому люди не имеют возможности выйти на связь. Их кормят трижды в день, о качестве питания речь не идет.

Андрющенко добавил, что документов у людей нет, продолжается процедура оформления. Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры и провести дальнейшее переселение в другие города.

Работу мариупольцы могут выбирать исключительно из предложенных вариантов - низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет.

"Фактически, наших людей из теплого приазовья вывезли за 9,6 тыс. километров в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21 для чего? Нет слов", - эмоционально прокомментировал ситуацию Андрющенко.