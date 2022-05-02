В Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратура

РоSSийские военные вырвали им ногти, связали руки за спиной и расстреляли, информирует ZN.ua.

В Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратура
Эскгумация тел в Буче, Киевской области
© КГГА, Алексей Самсонов

В Калиновке Макаровской громады Киевской области нашли захоронение двух гражданских. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что роSSийские военные пытали их, а затем казнили.

Прокуратура продолжают документировать преступления военнослужащих РФ в Киевской области.

"Во время проведения следственных действий на территории села Калиновка Макаровской ОТГ обнаружено несанкционированное захоронение двух мужчин со следами пыток. По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были с сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", - рассказали в ОГПУ в понедельник.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).


Александр Хребет, ZN.ua

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