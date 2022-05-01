РоSSияне вывезли на оккупированную территорию более 50 гражданских из Мариуполя

ООН подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации.

РоSSийские оккупанты вывезли более 50 гражданских жителей с прилегающей к заводу «Азовсталь» территории.

Об этом сообщает Reuters.

Людей увезли в оккупированный поселок Безымянное Донецкой области. Их везли на автобусах с украинскими номерами в сопровождении конвоя военных россии и автомобилей с символикой ООН .

Также Организация Объединенных Наций подтвердила, что сейчас идет операция по эвакуации гражданских людей из «Азовстали» в Мариуполе.

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал, что людей пытаются вывезти совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и роSSийскими чиновниками. Он назвал ситуацию «очень сложной» и сказал, что не будет сообщать больше подробностей, сообщает Радио Свобода.

Напомним, что утром 1 мая Мариупольский горсовет сообщил, что в воскресенье возможна эвакуация мирного населения в Запорожье. Сбор был назначен в 16:00 возле ТРЦ «ПортCity».

30 апреля эвакуационная колонна забрала из "Азовстали" в Мариуполе первых гражданских и не забрала раненых украинских военных.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что на "Азовстали" остаются сотни мирных жителей. На заводе почти нет пищи, воды, лекарств.