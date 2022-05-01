В США рассказали, когда их дипломаты вернутся в Украину

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что это произойдет уже в ближайшие дни, информирует ZN.ua.

В США рассказали, когда их дипломаты вернутся в Украину
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что дипломатические представители Штатов уже в ближайшее время вернутся к работе в Украине.

В опубликованном на сайте Государственного департамента США отчете говорится, что уже на следующей неделе американские дипломаты прибудут во Львов, а потом, как можно скорее, вернутся в Киев.

Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили обращение президента Джо Байдена в Конгресс США от 28 апреля, в котором он попросил выделить 33 миллиарда долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.


Александр Кричковский, ZN.ua

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