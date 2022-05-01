В США рассказали, когда их дипломаты вернутся в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что дипломатические представители Штатов уже в ближайшее время вернутся к работе в Украине.

В опубликованном на сайте Государственного департамента США отчете говорится, что уже на следующей неделе американские дипломаты прибудут во Львов, а потом, как можно скорее, вернутся в Киев .