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2022-05-01
В США рассказали, когда их дипломаты вернутся в Украину
Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что это произойдет уже в ближайшие дни, информирует
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил, что дипломатические представители Штатов уже в ближайшее время вернутся к работе в Украине.
В опубликованном на сайте
Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили обращение президента Джо Байдена в Конгресс США от 28 апреля, в котором он попросил выделить 33 миллиарда долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.
Александр Кричковский, ZN.ua