'"Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы суетесь?!" – оккупанты начинают паниковать только от упоминания о Чернобаевке

Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

У оккупантов начинается паника только от упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, который удалось сделать в Херсонской области.

На записи – разговор командира батальона русской армии с командиром роты, прибывшим с пополнением из т.н. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы - мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку. – LB.ua) Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!" И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

Он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, роSSийский командир прибег к явной лжи: якобы солдаты будут сидеть в обороне, а не наступать. Но и это не подействовало…

"Что ж, сложно мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают", - отметили в украинской спецслужбе.

Накануне украинская разведка сообщила, что чеченцы и буряты устроили перестрелку вблизи Чернобаевки, так как не могли поделить награбленное и не хотели идти в наступление.