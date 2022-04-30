Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из Мариуполя, – СМИ

За два месяца войны РоSSии против Украины Папа Римский Франциск просил Путина три раза обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, но тот отвечал, что не может гарантировать его безопасности.

Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

Первые два раза Франциск предлагал Путину разрешить вывезти мариупольцев гуманитарным коридором на территории, подконтрольные Украине. Эти просьбы передавались Путину в конце марта и ближе к Рождеству по конфиденциальным каналам.

Как узнало Il Messaggero, Папа Римский был готов направить в Мариуполь из Польши своего доверенного кардинала по гуманитарным вопросам Конрада Краевского, который сопровождал подаренное Ватиканом авто скорой помощи.

В третий раз Папа предложил вывезти гражданское население из "Азовстали" на корабле под флагом Святого Престола – вероятно, потому, что под углом зрения логистики забрать людей из комбината было бы легче через порт.