Оккупанты могут устроить провокации во время поминальных дней — ЦПД

Украинцев просят избегать скоплений на кладбищах.

Оккупанты могут устроить провокации во время поминальных дней — ЦПД
© Телеканал TV5

Радоница (Проводы, Родительская суббота) в Украине в этом году приходится на 3 мая, хотя в разных регионах страны есть свои традиции. Однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году проводы будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней. Украинцев призывают избегать скоплений на кладбищах.

«В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины», - отмечают в ЦПД.

В связи с возможными провокациями со стороны роSSийских захватчиков в поминальные дни и потенциальными ракетными обстрелами ЦПД рекомендует:

  • воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах;
  • в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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