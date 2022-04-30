Оккупанты могут устроить провокации во время поминальных дней — ЦПД

Радоница (Проводы, Родительская суббота) в Украине в этом году приходится на 3 мая, хотя в разных регионах страны есть свои традиции. Однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году проводы будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает о возможных провокациях оккупантов во время поминальных дней. Украинцев призывают избегать скоплений на кладбищах.

«В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины», - отмечают в ЦПД.

В связи с возможными провокациями со стороны роSSийских захватчиков в поминальные дни и потенциальными ракетными обстрелами ЦПД рекомендует: