Шуляк назвала «очерняющей историей» информацию о «конвертах» для СН за голосования

Информация о том, что депутаты «Слуги народа» получают «вознаграждения в конвертах» за голосования – это намеренно очерняющая история, заявила в интервью ZN.UA глава политсилы Елена Шуляк, с которой поговорила Инна Ведерникова. При этом Шуляк утверждает, что правящую партию не финансирует ни Андрей Веревский, ни какой-либо другой олигарх.

«Я как глава партии могу четко сказать, что мы ничего и ни от кого не получаем, кроме государственного финансирования. Которое, кстати, на время войны приостановлено. Это зона моей личной криминальной ответственности, между прочим. Могу дать отчет за каждую копейку. У нас 26 областных организаций с полностью прозрачным финансированием, о котором мне известно все. Если же у вас лично есть информация, кого и как в нашей партии финансирует Веревский, то с ней следует обращаться в компетентные органы», – заявила Шуляк.

«Раз уж у нас такой откровенный разговор, то все эти истории о конвертах, о кураторах во фракции, о том, как НАБУ этим занимается, меня очень сильно возмущают, - продолжила Шуляк. - Я заместитель главы фракции, глава одной из групп. В моей группе была Аня Скороход, Юрченко, Дубинский. Депутаты, которые были все время на слуху, в том числе и в медиа… Теперь прямой вопрос: если бы во фракции были такие неуставные отношения с депутатами, неужели кто-то из них (а с Юрченко сейчас плотно работают правоохранители), не дал бы показания на этот счет? Мне кажется, что все это намеренно очерняющая история, в которой мне лично крайне неприятно находиться. Даже говорить сейчас с вами об этом. Но я вынуждена это делать».

По мнению Шуляк, эта информация идет на общем фоне нелюбви украинского народа к любой власти. «Власть для украинцев априори — воры и коррупционеры, получающие в Раде какие-то баснословные суммы в конвертах. Все это подогревается в медиа и на эфирах телеканалов. А потом вдруг оказывается, что за последние годы РоSSия влила в наше информпространство пять миллиардов, для того чтобы дискредитировать эту самую власть. Чтобы Путину здесь устроили встречу с цветами. Это все взаимосвязано. И если у НАБУ есть какая-то конкретика, давайте оставим за скобками этот САП, и начнем конкретно разбираться, кто, что и за сколько», – заявила глава правящей партии.

По ее словам, на данном этапе от антикоррупционного блока и НАБУ нужна максимальная конкретика и публичность. Ведь как утверждает Шуляк, «невозможно говорить, что 240 «слуг народа» в конвертах получают по 50 тысяч долларов по какой-то программе, и не иметь никаких подтверждений».

При этом общеизвестно, что НАБУ может работать эффективно только при независимой Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая уже длительного времени находится без руководителя. На замечание о том, что необходимо включить НАБУ, Шуляк пояснила, что конкурсы в САП, НАБУ и прочие какое-то время не будут входить в ТОП-5 государственных приоритетов.

«Но, думаю, что после войны толерантность к коррупции у нас будет не то что нулевая, а минусовая. И не важно, какая конструкция это обеспечит — НАБУ, НАПК, САП, ВАКС, можно еще десяток служб создать, главное, чтобы она работала и доводила дела до конца», – подытожила Шуляк.