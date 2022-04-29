РоSSийский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами (видео)

Защитники Украины при обстреле не пострадали.

Вертолет роSSийских вооруженных сил в пятницу, 29 апреля, обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами в Сумской области. Защитники Украины при обстреле не пострадали.

Об этом информирует Государственная пограничная служба.

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы Юнаковка военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории", - сказано в сообщении.

Сообщается, что пограничники Сумского отряда услышали гул двигателей со стороны роSSийской границы, после чего увидели пару Ми-8. Один из вертолетов совершил несколько пусков неуправляемыми авиационными ракетами по территории Украины.