"Благодатный огонь сошел": ВСУ разгромили несколько десятков оккупантов и вражескую технику

"Благодатный огонь сошел": ВСУ разгромили несколько десятков оккупантов и вражескую технику

Благодаря усилиям воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка была ликвидирована техника захватчиков.

Как пишет Politeka.net, за пасхальные дни благодаря усилиям украинских защитников, техника русских оккупантов успешно сгорает на наших землях. Об этом информирует СтратКом ВСУ на странице в Фейсбук.

Так, благодаря успешным усилиям воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка была ликвидирована техника захватчиков.

«Благодатный огонь сошел на два танка роSSийских военных, две бронированные машины десанта, три минометных расчета, две артиллерийских установки, а также – около двух десятков живой (еще на тот момент) силы.

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - сказано в сообщении.

пво

США продолжают предоставлять Украине разведанные по будущим ударам оккупантов. Благодаря этому удается спрятать ПВО и фактически врагу остается только бомбить пустое поле. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на NBC News, у которого есть источники среди бывших и действующих американских чиновников.

Как отмечено, Украина благодаря американцам перебрасывает ПВО почти каждый день.


Дарина Силина, politeka.net

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