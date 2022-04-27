В ГБР рассказали детали обысков у родственников Медведчука и Казака
В ГБР рассказали, почему приходили с обысками и что уже нашли, информирует
Сотрудники Государственного бюро расследований во Львове пришли с обысками к родственникам народного депутата, подозреваемого в госизмене, Виктору Медведчуку и народному депутату Тарасу Козаку,
«Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области», – отметили в ГБР.
Правоохранители хотят установить незаконно приобретенное имущество Медведчука и Козака, а также их родственников. Целью ГБР является арест этого имущества и документирование причастности депутатов к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.
«Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. роSSийских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты», – добавили в ГБР.