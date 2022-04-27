В ГБР рассказали детали обысков у родственников Медведчука и Казака

В ГБР рассказали, почему приходили с обысками и что уже нашли, информирует ZN.ua.

В ГБР рассказали детали обысков у родственников Медведчука и Казака
© Новости Донбасса

Сотрудники Государственного бюро расследований во Львове пришли с обысками к родственникам народного депутата, подозреваемого в госизмене, Виктору Медведчуку и народному депутату Тарасу Козаку, передает ГБР. Обыски проводятся в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.

«Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области», – отметили в ГБР.

Правоохранители хотят установить незаконно приобретенное имущество Медведчука и Козака, а также их родственников. Целью ГБР является арест этого имущества и документирование причастности депутатов к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. роSSийских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты», – добавили в ГБР.

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