В ГБР рассказали детали обысков у родственников Медведчука и Казака

Сотрудники Государственного бюро расследований во Львове пришли с обысками к родственникам народного депутата, подозреваемого в госизмене, Виктору Медведчуку и народному депутату Тарасу Козаку, передает ГБР. Обыски проводятся в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.

«Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области», – отметили в ГБР.

Правоохранители хотят установить незаконно приобретенное имущество Медведчука и Козака, а также их родственников. Целью ГБР является арест этого имущества и документирование причастности депутатов к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.