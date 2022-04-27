"Бомбят пустые поля": американская разведка помогает Украине спрятать ПВО от орков

Американская разведка передает Украине информацию о будущих ударах орков, благодаря чему удается спрятать ПВО от ракет.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищают свою землю от оккупантов. Пока защитники воюют на поле боя, весь мир помогает Украине чем может. И американцы не являются исключением, поставляя разведанные по будущим ударам орков. Благодаря этому удается спрятать ПВО и фактически врагу остается только бомбить пустое поле. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на NBC News, у которого есть источники среди бывших и действующих американских чиновников.

Как отмечено, Украина благодаря американцам перебрасывает ПВО почти каждый день. Это помогает сохранить его от роSSийских ракет, благодаря чему орки не могут получить контроль над небом.

"РоSSийские военные буквально бомбят пустые поля там, где когда-то находились средства противовоздушной обороны", - было отмечено источником.