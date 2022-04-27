Трасс будет призывать Британию и партнеров предоставить Украине военные самолеты

Сегодня она выступит с главной внешнеполитической речью в лондонском Mansion House, информирует ZN.ua.

Трасс будет призывать Британию и партнеров предоставить Украине военные самолеты
© Liz Truss

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время выступления в Лондоне будет призывать союзников передать Украине тяжелое вооружение и истребители для увеличения эффективности в борьбе с Россией, пишет BBC.

В главной внешнеполитической речи в лондонском Mansion House Лиз Трасс будет утверждать, что существующая архитектура глобальной безопасности, «призванная гарантировать мир и процветание», потерпела неудачу в Украине, поэтому Запад «должен быть готов к долговременной перспективе и удвоить нашу поддержку» для страны».

Госпожа Трасс укажет, что «судьба Украины остается на волоске» и что Запад «не может быть самодовольным».

«Если Путину удастся захватить Украину, в Европе будут еще большее несчастья и ужасных последствий по всему миру. Мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности», – отметила она в среду вечером.

По ее словам, нужно «покопаться в запасах и найти для Украины тяжелое вооружение, танки, самолеты».

«Призыв Лиз Трасс о предоставлении Украине военных самолетов продолжает тенденцию усиления военной поддержки страны. Украина уже получила беспилотники, артиллерию большой дальности, лучшие системы противовоздушной обороны. Так почему бы не истребители? Ведь некоторые страны уже заявили, что готовы предоставить Украине устаревшие МиГ29, хотя опасаются делать это в одностороннем порядке, опасаясь спровоцировать РоSSию», - пишет BBC.

Госпожа Трасс уже призвала увеличить расходы на оборону Великобритании и утверждает, что цель НАТО в 2% ВВП, которую Великобритания достигла в прошлом году, должно быть «полом, а не потолком».

Она также будет призывать НАТО продолжать свою политику открытых дверей, утверждающую, что членство открыто для «любого другого европейского государства, способного поддерживать принципы этого договора и вносить вклад в безопасность Североатлантического региона».


Ирина Знась, ZN.ua

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