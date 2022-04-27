"Никто в мире не может чувствовать себя безопасно": Зеленский о ядерной угрозе от рф

"Нужен глобальный контроль над роSSийскими атомными объектами и ядерными технологиями"

Никто в мире не может чувствовать себя безопасно, пока в РоSSии есть ядерное оружие и большое количество атомных объектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля.

"После всего, что роSSийские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у роSSийского государства. Если в РоSSии забыли, что такое Чернобыль, то это означает, что нужен глобальный контроль над роSSийскими атомными объектами и ядерными технологиями», – сказал президент Украины.

Отметим, что утром 26 апреля две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания роSSийских крылатых ракет.

Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где находятся семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Попадание ракеты в одну или несколько ядерных установок, грозит ядерной и радиационной катастрофой всему миру.