После пыток застрелили из автомата: история про волонтера, убитого рашистами в Мотыжине

Стало известно, при каких обстоятельствах роSSийские военные убили волонтера Сергея Кубрушко в Мотыжине Киевской области, информирует Апостроф.

Об этом сообщает издание Еxpres.online.

После полномасштабного вторжения РоSSии 35-летний Сергей вывез свою жену из Ирпеня, где проживали, в Боярку. Оттуда вместе с тестем Андреем Шостаком начали доставлять гуманитарную помощь в оккупированные россиянами села. Многое для "гуманитарки" покупали сами. После развезенной помощи они обычно эвакуировали мирных жителей в более безопасные места. Своим автомобилем успели сделать пять таких выездов. Об этом рассказали в аналитическом отделе общественной организации "Группа Патриот".

"Сергей и Андрей пришли в нашу организацию полгода назад. К тому же совмещали предпринимательскую деятельность и помощь наркозависимым избавиться от плохой привычки. Оба были благочестивы, занимались спортом и вели здоровый образ жизни", - отмечают в ОО.

23 марта Сергей Кубрушко с тестем везли в оккупированный Мотыжин Бучанского района гуманитарную помощь: медикаменты, крупы и хлеб. Однако до пункта назначения не доехали. В тот день с ними оборвалась связь.

Наших волонтеров “ждали” рашисты. Они регулярно обходили дома крестьян, видели, что у людей появляются свежий хлеб и крупы, все это изымали и допрашивали, чтобы узнать, кто возит. И, видимо, кто-то из людей рассказал", - говорят в организации.

По сообщению местного священника, мужчины не успели добраться к селянам, их оцепили и схватили роSSийские военные. Обоих держали в плену и пытали. Вместе с ними была и семья старосты, похищенная в тот же день.

В общественной организации отмечают, что до конца верили, что волонтеры живы. Однако, после освобождения в начале апреля Мотыжина от оккупантов, наткнулись на их машину, которая вся была пронизана пулями. Возле деревни, в лесу, нашли братскую могилу, где обнаружили тело погибшего Сергея Кубрушко. Его убили из автомата, руки были связаны.

В то же время судьба его тестя Андрея до сих пор неизвестна. Есть надежда, что он выжил. Дома его ждут жена и три дочери.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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