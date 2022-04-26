Следующие несколько недель могут оказаться решающими для Украины - военные эксперты

Назначенная на вторник встреча представителей более 40 государств пройдет во вторник на военной базе США «Рамштайн» в Германии. Она будет посвящена вопросам военной помощи Украине в ее борьбе против роSSийской агрессии. Соединенные Штаты будет представлять министр обороны Ллойд Остин., сообщает "Голос Америки"

Главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву , сказал журналистам глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, следующие несколько недель могут оказаться решающими.

Представители США , которые говорили на условиях анонимности, отметили, что ВС РФ делают ставку на мощный артиллерийский огонь, пытаясь прорвать позиции ВС Украины, окружить и уничтожить украинские войска. По оценкам США , многие роSSийские части понесли большие потери, а некоторые потеряли до 30% личного состава. Однако РоSSия продолжает обладать преимуществом в военном потенциале и численности войск и демонстрирует намерение продолжать войну. Москва также способна финансировать военную кампанию, несмотря на западные экономические санкции.