Следующие несколько недель могут оказаться решающими для Украины - военные эксперты
Представители более 40 государств-доноров договариваются координировать усилия в предоставлении военной поддержки Украины
Назначенная на вторник встреча представителей более 40 государств пройдет во вторник на военной базе США «Рамштайн» в Германии. Она будет посвящена вопросам военной помощи Украине в ее борьбе против роSSийской агрессии. Соединенные Штаты будет представлять министр обороны Ллойд Остин., сообщает "Голос Америки"
Главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву, сказал журналистам глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, следующие несколько недель могут оказаться решающими.
Представители США, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что ВС РФ делают ставку на мощный артиллерийский огонь, пытаясь прорвать позиции ВС Украины, окружить и уничтожить украинские войска. По оценкам США, многие роSSийские части понесли большие потери, а некоторые потеряли до 30% личного состава. Однако РоSSия продолжает обладать преимуществом в военном потенциале и численности войск и демонстрирует намерение продолжать войну. Москва также способна финансировать военную кампанию, несмотря на западные экономические санкции.
В свою очередь, ВС Украины демонстрируют высокий боевой дух, креативность в боевых действиях, а также знание территории. Министр обороны США Ллойд Остин заявил: «Они способны победить, если у них будет должное оружие и должная поддержка».