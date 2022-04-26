За два месяца войны государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника Украины — Зеленский

В течение двух месяцев полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины государственных наград удостоили 9 тысяч 781 защитника Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении .

В частности, 142 защитника получили звание Героя Украины.

"За два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был удостоен государственных наград. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам. Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать Украину. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки одинаково встали на защиту государства”, — сказал Зеленский.

Сегодня президент подписал указы о награждении 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и девяти военнослужащих Главного управления разведки.

Он также рассказал, что за это время Украине удалось деоккупировать 931 населенный пункт.

“Еще много городов и громад находятся под временным контролем роSSийской армии. Но у меня нет сомнений, что это только вопрос времени, когда мы освободим нашу землю”, — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что за два месяца была создана глобальная антивоенная коалиция и введены санкции против РоSSии, которые забрали у нее будущее. Украина же получает помощь от десятков стран: оружие, финансы, необходимые товары, политическую поддержку.

“Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь”, — отметил Зеленский.