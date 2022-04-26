Зеленский: против РоSSии создана глобальная антивоенная коалиция

Против РоSSии была создана глобальная антивоенная коалиция. Об этом в обращении к народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь.

За два месяца создана глобальная антивоенная коалиция. Против РоSSии уже введены санкции, отнявшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую”, – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина ускоряет движение в Европейский Союз, уже заполнен специальный опросник, который предоставляли каждому государству перед тем, как они получали статус кандидата в члены ЕС .

Уже сейчас, когда война еще продолжается, мы создаем необходимую базу для восстановления Украины. Это международные договоренности разного уровня, это создание специальных фондов для восстановления нашего государства.

Уже сейчас, когда РоSSия пытается захватить нашу территорию, мы демонстрируем, что дадим свободной Украине больше возможностей для развития, чем РоSSия может дать не только оккупированной части нашей территории, но и своей собственной территории, своему собственному государству”, - резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что для победы в войне нужно каждый день делать пребывание оккупантов в Украине нестерпимым.