Украинского пилота Су-25 Романа Василюка освободили из плена

Его сбили вражеские ПВО над Волновахой Донецкой области.

Украинского пилота Су-25 Романа Василюка освободили из плена

Украинский пилот Су-25 Роман Василюк освобожден из плена. Василюк 14 марта при выполнении боевого задания был сбит враждебными ПВО над Волновахой Донецкой области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Он смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам.

Пилот прошел через многочисленные допросы со стороны роSSийских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.

“24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения украинский пилот встретился с начальником ГУР МО Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым», – говорится в сообщении.

Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей. Он уверен, что через месяц сможет полностью восстановиться.

Напомним, из плена освободили глав Новоуспеновской и Кирилловской общин Запорожской области.

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