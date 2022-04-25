Кулеба о нефтяном эмбарго: «Прекратите покупать роSSийскую нефть, она полна украинской крови»
Глава украинского МИД подчеркнул, что РФ пытается обойти санкции, информирует
Европейский Союз должен ввести реальное эмбарго на роSSийскую нефть,
«Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению роSSийских военных преступлений, они должны сначала избавить Путина от доходов от нефти. Достаточно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. РоSSийская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать!» – написал Кулеба в Twitter.
Он
«Проясним: любую смесь, содержащую любую роSSийскую нефть, следует рассматривать как 100% роSSийскую нефть. Не разрешайте россиянам обманывать ограничения», – добавил Кулеба.