Кулеба о нефтяном эмбарго: «Прекратите покупать роSSийскую нефть, она полна украинской крови»

Европейский Союз должен ввести реальное эмбарго на роSSийскую нефть, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что любую смесь с роSSийской нефтью следует рассматривать как 100% роSSийскую нефть.

«Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению роSSийских военных преступлений, они должны сначала избавить Путина от доходов от нефти. Достаточно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. РоSSийская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать!» – написал Кулеба в Twitter .

Он подчеркнул , что ЕС должен ввести реальное эмбарго на роSSийскую нефть. Глава МИД обратил внимание, что РоSSия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения.

«Проясним: любую смесь, содержащую любую роSSийскую нефть, следует рассматривать как 100% роSSийскую нефть. Не разрешайте россиянам обманывать ограничения», – добавил Кулеба.