Более 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info Sapiens

Согласно последнему опросу, все больше украинцев осуждают молчаливое согласие «обычных россиян» с действиями их деспотической власти, информирует ZN.ua.

Более 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info Sapiens
© depositphoto/MilenG

По данным очередного опроса компании Info Sapiens, среди украинцев еще больше возросло количество тех, кто считает «обычных россиян» ответственным за вторжение РФ в Украину.

Социологи сообщают, что 84% респондентов признают рядовых жителей РоSSии виновными в вооруженной агрессии против Украины. Такая позиция вызвана молчаливым согласием россиян с действиями диктаторской власти. Еще в конце марта их вину признавали 79% украинцев.

Кроме того, среди граждан возросла вера в победу над врагом. 93% опрошенных считают, что украинская армия справится с оккупантами. 72% из них абсолютно уверены в победе. По сравнению с концом марта эта цифра выросла на 4%.

Вырос процент украинцев, считающих, что война будет длиться несколько месяцев и дольше (59%). Еще три недели назад такого мнения придерживались 48%.

Опрос Info Sapiens был проведен 18-19 апреля. В нем приняли участие 1034 человека из разных регионов Украины (кроме Донбасса и Крыма).


Александр Кричковский, ZN.ua

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