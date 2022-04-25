Более 80% граждан считают «простых россиян» виновными во вторжении в Украину - Info Sapiens

По данным очередного опроса компании Info Sapiens , среди украинцев еще больше возросло количество тех, кто считает «обычных россиян» ответственным за вторжение РФ в Украину.

Социологи сообщают, что 84% респондентов признают рядовых жителей РоSSии виновными в вооруженной агрессии против Украины. Такая позиция вызвана молчаливым согласием россиян с действиями диктаторской власти. Еще в конце марта их вину признавали 79% украинцев.

Кроме того, среди граждан возросла вера в победу над врагом. 93% опрошенных считают, что украинская армия справится с оккупантами. 72% из них абсолютно уверены в победе. По сравнению с концом марта эта цифра выросла на 4%.

Вырос процент украинцев, считающих, что война будет длиться несколько месяцев и дольше (59%). Еще три недели назад такого мнения придерживались 48%.

Опрос Info Sapiens был проведен 18-19 апреля. В нем приняли участие 1034 человека из разных регионов Украины (кроме Донбасса и Крыма).