Потепління в Україні затримається: синоптик назвала терміни

Українці, які встигли замерзнути сьогодні, у четвер, 20 жовтня, можуть радіти, адже із завтрашнього дня на вулиці потеплішає.

Таку радісну звістку повідомила синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф.

Утім, потепліє не до максимально високих температур, попередила вона, проте в західних областях та на півдні температура повітря становитиме +10...+14 градусів, на решті території буде +8...+12 градусів.

Вночі все одно буде холодно, бо очікується, за її попередженням, від 2 морозу до 4 тепла.

У п'ятницю, 21 жовтня, в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце. "Атмосферні фронти гулятимуть поки що по Західній Європі, лише в нічні години на сході України завтра пройде невеликий дощ", - повідомила Наталка Діденко.

Вітер стихне, буде помірним.

У Києві 21-го жовтня ані дощу, ані снігу - день із мінливим сонечком, вітер послабне. Найближчої ночі у столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, впродовж дня потепліє до +10, +11 градусів.

Надалі потепління зміцніє, дощі з'являться в Україні у неділю, 23-го жовтня, - розповіла синоптик.


Олексій Руденко, Апостроф





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