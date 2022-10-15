Прогноз погоди на зиму: до чого варто готуватися українцям
Експерт не прогнозує сувору зиму.
Тривалі за часом сильні морози майбутньої зими малоймовірні. При цьому найхолоднішим місяцем буде січень. Про це пише Віра Балабух, зав.відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України в матеріалі «Аномальні температури: чи буде зима холодною», інформує
Січень
Лякатися не варто, оскільки середня температура у січні може бути на 2 градуси Цельсія вищою за кліматичну норму і коливатись від +1…+2 0С на півдні країни до -2… -30С на північному сході та сході.
Грудень
У грудні середня за місяць температура може коливатись від -1..-20С до +3 0Сі вище.
«При цьому на значній території країни, за винятком, північних, східних областей та Карпатського регіону середня за місяць температура повітря може бути додатною - від 0 до +3 0С. Це свідчить про те що протягом місяця на цій території переважатимуть додатні температури», - пише авторка.
Лютий
У лютому теж не буде надто холодно: середня за місяць температура повітря коливатиметься від +20С на півдні до -20С - на північномі сході. Від?ємна середня за місяць температура в межах від 0 до -20С і нижче буде характерна лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат.
«Можна очікувати, що аномально висока температура повітря у грудні та лютому сприятиме зменшенню тривалості та суворості холодного періоду, а значить — і опалювального сезону», - додала вона.