Чи чекати на аномальні снігопади взимку в Україні: детальний прогноз та карти

Прогноз погоди на зиму 2022/2023 років свідчить, що в Україні випаде менше снігу за кліматичну норму, але винятком будуть південні області, де нормальна кількість снігу посприяє майбутньому врожаю, інформує Апостроф.

Про це розповів експерт Андрій Фліс з посиланням на дослідження екваторіального регіону Тихого океану ENSO і систему довгострокового прогнозування UKMO.

Загалом в Україні очікується менший за норму показник сніжних опадів. Найменше снігу випаде на південному заході країни, а найбільше на півдні Херсонщини, у Криму, Одеській області.

Погода у грудні

Прогнозуються сильні негативні аномалії, які значно відрізняються від кліматичної норми. Погода перебуватиме під впливом високого тиску, тому не буде ні снігопадів, ні накопичення снігу. Нормальний рівень сніжного покриву буде лише в Криму, на Одещині, на півдні Херсонщини та в деяких частинах Харківської, Сумської та Полтавської областей.

Погода в січні

Ситуація з погодою дещо зміниться: у деяких частинах Європи спостерігатимуться снігові опади, але температура повітря буде недостатньо низькою, аби сніг накопичувався в низинах.

Погода в лютому

Сніговий шар накопичиться на крайніх півночі й заході України в останній місяць зими, тоді як на решті територій очікуються помірні снігопади.

Як сніг впливає на клімат

Сніговий покрив важливий, оскільки при таненні снігу збільшуються запаси вологи в ґрунті, яку використовують рослини влітку. До того ж сніг впливає на тепловий режим ґрунту й повітря, захищаючи землю від проникнення низьких температур.

Якщо сніговий покрив відповідає нормі, то рослинам легше перезимувати, адже зменшиться глибина промерзання землі.

Водночас сніг впливає і на температуру повітря: він робить її нижчою.


Ліза Бровко, Апостроф





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