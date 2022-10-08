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2022-10-08
Репутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтня
До кінця жовтня частина України ще відчує на собі справжнє тепло, але неділя трохи "підмочить" репутацію "бабиного літа".
Про це попередила синоптик Наталка Діденко, інформує
За її прогнозами, зальотний атмосферний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід, а вдень - на північ України та на Вінниччину.
На решті нашої території зберігатиметься "статус кво", тобто без опадів.
Температура повітря в більшості областей протягом дня +15...+20 градусів. На півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, буде холодніше, +12...+16 градусів.
У Києві 9-го жовтня місцями невеликий дощ та незначне похолодання до +15...+16 градусів.
"Але надалі - знову суха погода", - обнадіяла Наталка Діденко.
Олексій Руденко, Апостроф