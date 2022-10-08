Репутація бабиного літа буде трохи зіпсована: прогноз погоди на 9 жовтня

До кінця жовтня частина України ще відчує на собі справжнє тепло, але неділя трохи "підмочить" репутацію "бабиного літа".

Про це попередила синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

За її прогнозами, зальотний атмосферний фронт принесе невеликі дощі вночі та вранці на захід, а вдень - на північ України та на Вінниччину.

На решті нашої території зберігатиметься "статус кво", тобто без опадів.

Температура повітря в більшості областей протягом дня +15...+20 градусів. На півночі, через Вінниччину аж до Чернівецької області, буде холодніше, +12...+16 градусів.

У Києві 9-го жовтня місцями невеликий дощ та незначне похолодання до +15...+16 градусів.

"Але надалі - знову суха погода", - обнадіяла Наталка Діденко.