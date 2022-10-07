Суха, сонячна, але трохи свіжа: прогноз погоди в Україні на вихідні

Незважаючи на те, осінь до нашої країни прийшла чітко за календарем, вихідні в країні будуть сонячні та теплі, хоч і дещо туманні.

Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко.

Вона написала, що 8 жовтня в країні домінуватиме антициклональний характер погоди: сухо, сонячно, вітер слабкий, максимум помірний, тепло, вдень +15+20 градусів.

"9-го жовтня спробує порушити бабу ідилію атмосферний фронт, який спричинить невеликі дощі у західних, північних областях та Вінницькій області", - прогнозує синоптик, додавши, що на решті території країни в неділю буде так само сухо. Температура повітря +15+20 градусів.

Синоптик також прогнозує у неділю невеликі дощі, інформує Апостроф.

За прогнозом Діденко, у Києві у суботу без опадів, сонячно, температура повітря до +18 градусів. Зранку можливий туман. У неділю у столиці збільшиться хмарність, пройде невеликий дощ та похолодає, до +14 градусів.

"Однак надалі знову повернеться суха сонячна, хоч і свіжа погода” , - поділилася Діденко.


Інна Погрібна, Апостроф





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