Сухо та сонячно, але не скрізь: якою буде погода у понеділок

З початку нового робочого тижня Україну накриватимуть нові хвилі дощів. У західних регіонах країни пануватиме осіння погода, а в південних та східних - все ще відчувається літнє відлуння.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У понеділок, 19 вересня, у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях йтимуть дощі. Вітер сильний, до 12 м /с. Нічна температура у цьому регіоні становитиме 4-7 градусів, денна - +12+14 градусів.

Також у цей день дощі очікуються у Сумці та Чернігівській областях.

У решті областей буде хмарно, але без опадів. Найтепліше в Херсонській області, де вдень повітря прогріється до 22 градусів. У столиці вдень до 16, сухо.