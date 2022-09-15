В Україну увірветься літня погода, з нотками примх осені: прогноз на 16 вересня

У п'ятницю, 16 вересня, в Україну прийде довгоочікуване потепління, на півдні повітря місцями прогріється до +30 градусів. Однак протягом дня по всій країні можливі періодичні дощі.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

У південній частині України вдень очікується +25 +29 градусів, а в Херсонській області та Криму подекуди ймовірно навіть до +30 градусів.

На решті території України максимальна температура повітря протягом дня становитиме +17+22 градуси, у східних областях прогнозується до +24 градусів.

Невеликі дощі 16 вересня можливі по всій Україні, окрім південної частини (тільки у Запорізькій області увечері буде дощ).

Вночі та вранці видимість буде знижена через тумани та серпанки, водіям та пішоходам варто враховувати це.

У Києві 16 вересня буде тепло, хоч і хмарно: вдень стовпчики термометрів показуватимуть +18+20 градусів. Не виключені невеликі локальні дощі.

"Субота та неділя в Україні будуть хмарними та дощовими, лише у східних областях дощі малоймовірні", - прогнозує синоптик.