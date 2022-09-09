Холодно та мокро: на вихідних у Києві очікується неприємна погода

В Україні, зокрема в Києві, з першого дня осені панує прохолодна й дощова погода. Синоптики прогнозують "холодні" градуси й на прийдешні вихідні - 10 та 11 вересня, інформує Апостроф .

Про погоду в Києві на вихідних повідомили на Sinoptik.ua.

Погода 10 вересня

З ранку до вечора в столиці очікуються дощ і прохолодна погода. О шостій ранку буде навіть холодніше, ніж уночі, тому що стовпчик термометра опуститься до +9 градусів. Упродовж дня температура повітря буде на рівні +10+12 градусів.

Погода 11 вересня

У неділю в Києві знову прогнозується дощова погода, але стовпчик термометра хоча б у денний час показуватиме +16 градусів. Ближче до вечора дощ припиниться, але через вологе повітря здаватиметься, що на вулиці прохолодніше, ніж є насправді.