На вихідні готуйте парасольки: якою буде погода 5-11 вересня, з'явився прогноз

Похолодання, осінь

Синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня – повний прогноз на 5-11 вересня.

У період з 5 по 11 вересня в Україні буде переважно суха та сонячна погода. Проте вже ближче до вихідних похолодає і накриє дощами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 5 вересня в країні буде без опадів. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 15-20°, на Закарпатті до 25°, у південній частині вдень 18-23°.

6-7 вересня в Україні буде сухо, лише 7 вересня на Закарпатті та в Карпатах очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 4-10°, вдень 14-20°, у південній частині та на Закарпатті вночі 8-14°, вдень (7 вересня та в західних областях) 18-24°.

осінь, погода, похолодання

8 вересня у країні без опадів, 9 вересня у північних, західних, центральних областях, 10 вересня у південній та східній частині будуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15°, вдень 19-25°. 11 вересня на Правобережжі очікуються дощі. Температура в південній частині вночі 10-15°, вдень 19-25°, на решті території 11 вересня вночі 5-10°, вдень 17-23°.

У Києві 5 вересня буде сухим. Температура вдень 18-20 °. 6-8 вересня у столиці буде без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 17-20°. У п'ятницю, 9 вересня, а також у вихідні, 10-11 вересня, до Києва прийдуть дощі. Температура 9 вересня вночі 10-12°, вдень 21-22°, 10-11 вересня вночі 8-10°, вдень 12-14°.

осінь, люди, погода


Галина Струс, politeka.net





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