Сухо, прохолодно, легкий вітерець: якою буде погода у понеділок

Календарна осінь в Україні принесе з собою і свіжішу температуру повітря - у понеділок, 5 вересня, в країні буде близько 20 градусів, інформує Апостроф.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, на заході країни стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів, при цьому також варто очікувати і невелику хмарність. У Закарпатській області поки що переважатиме літня погода - 22-24 градуси.

На півдні країни також поки що буде тепло - там термометри покажуть 20-22 градуси.

У центрі та на півночі країни температура повітря становитиме 17-19 градусів. При цьому у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях буде ще нижче - 15-17 градусів. В інших східних областях стовпчики піднімуться до 17-19 градусів.


Марія Швець, Апостроф





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