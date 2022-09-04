Дощі плюс хмарність: карти та прогноз погоди в Україні на 4-5 вересня

У неділю, 4 вересня, в Україні очікується, переважно сонячна погода - в окремих областях йтиме дощ.

Про це, а також про прогноз на понеділок, 5 вересня, повідомив Укргідрометцентр, інформує Апостроф.

4 вересня на більшій частині території України буде переважно сонячна погода, але вночі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях та Криму буде дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +15 °C, а вдень - до +15...+24 °C.

У понеділок, 5 вересня, на всій території України буде мало опадів. Температура повітря вдень становитиме +15...+24 °C, а вночі стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +14 °C.


Євген Устименко, Апостроф





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