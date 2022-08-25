Скільки ще в Україні буде суха погода: народний синоптик назвав чітку дату

Зараз в Україні переважає спекотна й сонячна погода, тому стовпчик термометра де-не-де сягає позначки +35 градусів! Проте вже незабаром до нас завітають зливи з грозами, інформує Апостроф .

Про те, коли Україну накриють дощі, розповів синоптик Стас Щедрін.

До 27 серпня на всій території країни спостерігатиметься суха літня погода: у більшості регіонів очікується спека і сонце. Температура вдень коливатиметься в межах від +29 до +35 градусів у залежності від області, а вночі опускатиметься до +14+22 градусів.

Утім, з 27 серпня метеорологічна ситуація буде інакшою: на зміну безхмарній погоді прийдуть зливи з грозами, які йтимуть зі сходу на захід.

"До 27 серпня по всій Україні утримається суха літня погода, у більшості областей переважатиме спекотна та малохмара погода, температура коливатиметься в межах від +29 до +35, а вже з 27 числа прийдуть зливи з грозами", - написав синоптик.