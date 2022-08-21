Прощавай, літо: коли і де в Україні почнеться різке похолодання

На початку вересня в Україні очікуються серйозні погодні гойдалки - від похолодання до +11 градусів та спеки, при якій стовпчики термометрів піднімуться до позначки +38, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані метеорологічного порталу Ventusky.

За прогнозами синоптиків, серйозне похолодання зайде до України на початку вересня.

У частині західних регіонах 1-го числа температура повітря вдень знизиться до +18...+20 градусів. Але у більшості областей України залишиться спекотна погода – від +30 до +37 градусів.

2 вересня, як прогнозують синоптики, хвиля похолодання рухатиметься у східному напрямку, захоплюючи північні та центральні регіони. У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях вдень очікується від +11 до 13 градусів, а на Київщині, Сумщині та Черкащині – до +23. На іншій частині України переважатиме спекотна погода від +30 до +36 градусів.

3 вересня прохолодна погода охопить усю правобережну Україну – на Заході та в Карпатах вдень очікується близько +11 градусів, а у центральних та північних областях – до +17. В решті регіонів синоптики прогнозують від +28 до +38 градусів.