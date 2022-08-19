Багато дощів, мало сонця: яка погода буде в Україні у вихідні

Календарне літо виходить на фінішну пряму. Але за прогнозами синоптиків, літня погода збережеться не лише на кінець серпня, а й на початок вересня. Якою буде метеокартина у найближчі вихідні - дізнавався "Апостроф".

У суботу, 20 серпня, за даними Укргідрометцентру, на сході, півночі, в центрі і на півдні протягом дня очікуються дощі з грозами. А от на заході і в Одеській області буде хмарно з проясненнями, інформує Апостроф.

На заході вночі буде +14+16, вдень очікується від 25 до 27 градусів тепла, а на Закарпатті буде до +32+34 (уночі +17+19).

На півночі нічна температура складе +16+18 градусів, денна - від 24 до 27 градусів з позначкою "плюс".

У центрі та на сході вночі буде від +16 до +20, денні температури сягатимуть +25+29 градусів.

На півдні уночі буде +18+20, а у денний час доби очікується +28+30.

У неділю, 21 серпня, дощі з грозами пройдуть у південно-західних областях, на сході, а також у Дніпропетровській і Запорізькій областях. На решті території буде хмарно з проясненнями.

На заході вночі буде від 13 до 16 градусів тепла, удень - від 23 (південно-західні області) до 29 (північно-західні області + Закарпаття).

На півночі, у центрі та на півдні у нічний час доби буде від +14 до +19, а вдень очікується від 26 до 29 градусів з позначкою "плюс".

На сході буде +16+19 уночі і +27+30 вдень.

В понеділок, 22 серпня, опади пройдуть лише у південно-західних областях. На решті території буде переважно сонячно.

У південно-західних областях буде уночі +13+16 градусів, а вдень очікується від 23 до 25 градусів тепла.

На сході уночі очікується від 16 до 20 градусів тепла. А вдень буде +31+33.

На решті території очікується +16+19 уночі і +26+29 у денний час доби.

Загалом, до кінця літа і у перший тиждень осені істотного похолодання не очікується.


Адріан Радченко, Апостроф





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