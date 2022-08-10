Спека у Києві спаде, але не скоро: синоптики дали прогноз на місяць

Незабаром у Києві припиняться дощі, столицю знову накриє екстремальна спека. Протягом кількох днів стовпчики термометрів підніматимуться до +34 градусів, інформує Апостроф .

Про це свідчать прогнози сайту GISMETEO.UA.

Так, температура повітря почне зростати з 13 серпня, стовпчики термометрів у цей день піднімуться до +31 градуса. Наступні дні – до 19 серпня, очікується до +34 градусів. Проте вже 20 серпня різко похолодає до 25 градусів вдень. Також підуть дощі.

У дні останнього місяця літа, що залишилися, в столиці повітря прогріватиметься від +20 до +28 градусів. Літо 2022 року попрощається з киянами помірним теплом, 31 серпня очікується до +22 градусів, без опадів, хмарно з проясненнями.

До 18 вересня у Києві буде 12 дощових днів, стовпчики термометрів у цей період вдень показуватимуть від +10 до +24 градусів. У міру того, як осінь набиратиме обертів, у столиці ставатиме все прохолодніше.