Зливи, град та шквали: кому погода піднесе сюрприз у вівторок

В Україну прийшла контрастна погода - частину країни у вівторок, 9 серпня, накриє спека, а мешканців трьох областей випробовуватимуть на міцність грози, зливи, град та шквали.

Такий прогноз дає синоптик Наталка Діденко, інформує Апостроф .

Так, спека до +30+36 градусів очікується 9 серпня на півдні та сході України. У західних областях буде прохолодніше – +20+26 градусів. На решті території України максимальна температура повітря очікується в межах +25+29, у центрі подекуди повітря прогріється до +30 градусів.

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінницькою, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град та шквали. Опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, крім Волині”, - прогнозує синоптик.

На решті території України істотних опадів не очікується, хіба що ввечері не виключено локальних дощів у Черкаській та Полтавській областях.

У Києві у вівторок опадів не очікується, однак буде хмарно. Температура повітря у столиці очікується в межах +24, +25 градусів. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться на кілька градусів у другій половині тижня.

"На сході та півдні України весь поточний тиждень і наступний домінуватиме спека, хвилями - сильна спека, часом до +36+41 градуса!", - попередила Діденко.