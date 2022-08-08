Вдарить до +38°: українців попередили про аномальну спеку, коли чекати на підвищення температури

Сильне підвищення температури очікується вже цього тижня, синоптик прогнозував.

Вже цього тижня в Україні очікується мінлива погода з обмеженою кількістю опадів на більшій частині території та аномально високими температурами у південних та східних областях. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

Він пояснив, що у зв'язку із встановленням поля підвищеного атмосферного тиску, найближчими днями на більшій частині території України очікується суха та спекотна погода. За його словами, дещо інша ситуація складатиметься у західних, північних та частково центральних областях.

"Тут малорухливий холодний фронт зумовить випадання опадів і набагато нижчу температуру повітря, особливо вдень. Але ближче до наступних вихідних спекотна погода пошириться також на північні та західні регіони", - розповів синоптик.

Зокрема, за його прогнозом, вже 9 серпня у південних, центральних та східних областях очікується спека до +38°.