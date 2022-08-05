Сонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні

Найближчими вихідними, 6-7 серпня, температура повітря в більшості регіонів України підніметься до +27-32 градусів. Виняток у неділю становитимуть західні області країни, де похолодає до +20-25 °С.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

За її словами, більшість жителів західної частини України будуть лише раді можливості перепочити від спекотної погоди.

Синоптик розповіла, що в суботу, 6 серпня, скрізь світитиме сонце (вночі - місяць та зірки), тобто переважатиме суха погода, хіба що на Запоріжжі та Дніпропетровщині вдень можливі локальні дощі.

У неділю, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях і на півночі України, крім Сумщини. У східних, центральних областях та південній частині України опади у цей день не очікуються.

У Києві в суботу та неділю буде спека. Максимальна температура повітря сягне +30 °С. А у випадку особливо запеклого сонця – може бути й вище. У столиці очікується сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня і до вечора буде дощ із грозою.

Синоптик радить: якщо хтось у вихідні хочеть вибратися на природу, краще це зробити завтра. Вода у річках ще тепла, сонячно, по-літньому спекотно.

А у неділю, якщо навіть вранці та вдень ще буде сухо, наближення атмосферного фронту та збільшення хмарності може вплинути на самопочуття, спровокувати мігрень, сонливість, загальну слабкість, додала Наталія Діденко.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





Интересные новости
Може залишити людину інвалідом: у Китаї виявлено особливо отруйну зміюМоже залишити людину інвалідом: у Китаї виявлено особливо отруйну змію
Україну накриють дощі з грозами: де буде сонячно та без опадівУкраїну накриють дощі з грозами: де буде сонячно та без опадів
Після злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижняПісля злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижня
В Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижніВ Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижні
Коли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересняКоли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересня
Блок рекламы


Похожие новости
Дощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихіднимиДощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихідними
Після злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижняПісля злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижня
Де грози, а де пожежна небезпека: прогноз погоди на 3 серпняДе грози, а де пожежна небезпека: прогноз погоди на 3 серпня
Коли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересняКоли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересня
В Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижніВ Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижні
Перед вихідними в Україні очікується "пекло", але з дощами: карта погодиПеред вихідними в Україні очікується "пекло", але з дощами: карта погоди
У вересні в Україні вдарить спека до +40: карта погоди та точна датаУ вересні в Україні вдарить спека до +40: карта погоди та точна дата
Дощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпняДощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпня
Спека в Україні спаде: якою буде погода у понеділокСпека в Україні спаде: якою буде погода у понеділок
Спека до +33 та багато дощів: прогноз погоди у Києві до кінця літаСпека до +33 та багато дощів: прогноз погоди у Києві до кінця літа
Последние новости
Подгружаем последние новости