Сонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні

Найближчими вихідними, 6-7 серпня, температура повітря в більшості регіонів України підніметься до +27-32 градусів. Виняток у неділю становитимуть західні області країни, де похолодає до +20-25 °С.

Про це синоптик Наталія Діденко повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

За її словами, більшість жителів західної частини України будуть лише раді можливості перепочити від спекотної погоди.

Синоптик розповіла, що в суботу, 6 серпня, скрізь світитиме сонце (вночі - місяць та зірки), тобто переважатиме суха погода, хіба що на Запоріжжі та Дніпропетровщині вдень можливі локальні дощі.

У неділю, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях і на півночі України, крім Сумщини. У східних, центральних областях та південній частині України опади у цей день не очікуються.

У Києві в суботу та неділю буде спека. Максимальна температура повітря сягне +30 °С. А у випадку особливо запеклого сонця – може бути й вище. У столиці очікується сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня і до вечора буде дощ із грозою.

Синоптик радить: якщо хтось у вихідні хочеть вибратися на природу, краще це зробити завтра. Вода у річках ще тепла, сонячно, по-літньому спекотно.

А у неділю, якщо навіть вранці та вдень ще буде сухо, наближення атмосферного фронту та збільшення хмарності може вплинути на самопочуття, спровокувати мігрень, сонливість, загальну слабкість, додала Наталія Діденко.