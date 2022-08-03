Де грози, а де пожежна небезпека: прогноз погоди на 3 серпня

У середу, 3 серпня, в деяких регіонах очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує Апостроф.

Так, на Лівобережжі прогнозують грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській, Миколаївській областях та в Криму.


Маргарита Лепс, Апостроф





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