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2022-08-03
Де грози, а де пожежна небезпека: прогноз погоди на 3 серпня
У середу, 3 серпня, в деяких регіонах очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує
Так, на Лівобережжі прогнозують грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській, Миколаївській областях та в Криму.
Маргарита Лепс, Апостроф