Де грози, а де пожежна небезпека: прогноз погоди на 3 серпня

У середу, 3 серпня, в деяких регіонах очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує Апостроф .

Так, на Лівобережжі прогнозують грози, вдень у східній частині в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Крім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській, Миколаївській областях та в Криму.