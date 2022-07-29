Перед вихідними в Україні очікується "пекло", але з дощами: карта погоди

Наприкінці тижня в Україні очікується спекотна погода з проливними дощами в деяких регіонах. У п'ятницю, 29 липня, стовпчики термометрів у низці областей піднімуться до +32 градусів.

Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру, інформує Апостроф .

Так, 32 градуси спеки синоптики прогнозують у Закарпатській, Херсонській областях та у Криму. На решті території країни очікується +31+24 градуси. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +12+21 градус.

Дощі з грозами прогнозуються у трьох областях – Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій. На решті території країни - без опадів, хмарно із проясненнями.