Спека до +33 та багато дощів: прогноз погоди у Києві до кінця літа

Спека, яка накрила значну частину України у вихідні, починає спадати, 25 липня максимальна температура повітря в Києві підніметься до +24 градусів. Високі температури ще повернуться у серпні.

Про це свідчать прогнози метеорологічного сайту GISMETEO.UA, інформує Апостроф.

До кінця липня сильної спеки в столиці вже не очікується, стовпчики термометрів наступного тижня вдень показуватимуть від 25 до 29 градусів вище за нуль.

Високі температури повернуться в перший тиждень останнього місяця літа - градуси "поповзуть" вгору з 4 серпня, коли очікується +30. Апогею спека досягне 8 серпня, коли вдень повітря прогріється до +33 градусів.

Період "африканських" температур зміниться різким похолоданням - вже 9 серпня синоптики прогнозують у Києві лише 20 градусів тепла. Наступного дня, 10 серпня, очікується 18 градусів.

Найнижча денна температура місяця – 17 градусів тепла, вона прогнозується у столиці 26 серпня. За попередніми прогнозами синоптиків, в останній місяць літа у Києві буде цілих 15 дощових днів.


Олена Руденко, Апостроф





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