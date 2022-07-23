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2022-07-23
У Києві спека зміниться зливою з грозою: погодинний прогноз погоди
У неділю, 24 липня, у Києві небо затягнеться хмарами, а надвечір пройдуть зливи з грозами.
Про це повідомляє The Weather Channel.
Ніч на 24 липня буде безхмарною та теплою, в межах +18...+21 градус тепла. Однак із самого ранку, з 8:00, на небі з'являться хмари. З 13:00 до 15:00 буде спекотно +30 градусів. З 16:00 до кінця неділі пройдуть сильні дощі з грозами.
Фото: weather.com
Фото: weather.com
Фото: weather.com
Катерина Глянько, Апостроф