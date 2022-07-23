Прогноз погоди на серпень: від спеки до осінньої прохолоди

Останній місяць літа — серпень 2022 року за прогнозом синоптиків принесе спекотну погоду з посухою, після цього різко похолодає і буде дощова погода. Це прогнозує ресурс Wisemeteo .

Так, перша десятиденка в серпні вирізнятиметься високою температурою (майже+30), дощів майже не буде.

Друга десятиденка буде прохолоднішою (очікується +25 градусів протягом дня), але дощів бракуватиме.

Останні серпневі дні прогнозуються ще прохолоднішими (+19+23), і нарешті будуть йти часті дощі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, влітку 2022 року в Україні очікується аномально тепла погода та дефіцит опадів, особливо у західних областях.

А народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що серпень цього року буде випаде жарким з мінімальною кількістю дощів, буде сильною посуха. Невеликі опади можливі в середині місяця і в кінці.

Горбань також прогнозував, що середня температура цього місяця буде 23-24 градуси з плюсом — прийдуть і набридливі жаркі дні, і свіжіша погода.