У найближчі 40 років спека тільки посилюватиметься – ВМО

Хвилі спеки, під час яких температура піднімається до рекордних значень, будуть спостерігатися все частіше і будуть більш інтенсивними в найближчі десятиліття. Про це заявив голова Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Петер Таалас, повідомляє Bloomberg .

«Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Хвилі спеки почастішають через зміни клімату», - заявив він на брифінгу в Женеві.