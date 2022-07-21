У найближчі 40 років спека тільки посилюватиметься – ВМО

Температура піднімається до аномальних показників дедалі частіше через зміни клімату, інформує ZN.ua.

У найближчі 40 років спека тільки посилюватиметься – ВМО
Спека буде дедалі інтенсивнішою до 2060 року
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Хвилі спеки, під час яких температура піднімається до рекордних значень, будуть спостерігатися все частіше і будуть більш інтенсивними в найближчі десятиліття. Про це заявив голова Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Петер Таалас, повідомляє Bloomberg.

«Негативні кліматичні тенденції збережуться щонайменше до 2060 року. Хвилі спеки почастішають через зміни клімату», - заявив він на брифінгу в Женеві.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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