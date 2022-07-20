Україну накриє спека до +40 градусів: коли і де очікується "пекло"

В Україну поступово починає повертатися спека. А наприкінці липня стовпчики термометрів подекуди місцями піднімуться до +41 градуса, інформує Апостроф.

Про це свідчать прогнози метеосайту Ventusky.

Так, у суботу, 30 липня, на півдні та сході України вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35-40 градусів. На решті території країни буде не так спекотно – 25-30 градусів зі знаком "плюс".

Своє завершення липень відзначить рекордною спекою. 31 липня на півдні України очікується 36-40 градусів вище за нуль, на сході країни 30-36. На решті території також буде спека - прогнозується 27-35 градусів зі знаком "плюс".

Раніше "Апостроф" розповідав, що серпень 2022 року подарує погоду на будь-який смак: будуть задоволені як любителі свіжої погоди та комфортних температур, так і ті, хто не встиг засмагнути.


Олена Руденко, Апостроф





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